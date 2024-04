Große Freude vor Abschiedstour: Die Seer gewinnen Lebenswerkpreis

In der Hohenhaus Tenne in Schladming ging es jetzt hoch her, denn dort wurden wieder die "smago! Awards" an die Schlagerszene vergeben. Dahinter verbirgt sich das "Schlagermagazin Online", das auch sein 25-jähriges Bestehen feierte.

"Ein herzliches Vergelt's Gott an alle, die zum Gelingen der ,Silberhochzeit' beigetragen haben. Derart beflügelt schaffen wir die nächsten 25 Jahre bestimmt auch noch", so Chefredakteur Andy Tichler.