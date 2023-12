Schock für Schlagersänger Heino: Reifenplatzer auf der Autobahn

Der dichte Schneefall sorgt ja generell schon für viel Chaos auf den Straßen. Als Schlagersänger Heino auf dem Rückweg von seinen Kirchenkonzerten in Deutschland nach Österreich war, passierte aber noch etwas Gefährliches.

Sein Manager Helmut Werner lenkte den Bentley als es auf der Autobahn plötzlich einen lauten Knall gab. Anschließend ruckelte der Wagen heftig. Bei Flintsbach in Oberbayern war der rechte Vorderreifen geplatzt.

"Es war schon ein Schock und wir standen da plötzlich nachts in eisiger Kälte mitten im Niemandsland. Zum Glück waren wir direkt an einer Ausfahrt und wir sahen in der Nähe eine hell beleuchtete Halle, wohin wir es noch schafften", schilderte Heino gegenüber der Bildzeitung.

Und wie es der Zufall so will, landeten sie genau in einer Rettungsdienst-Zentrale. "Dort bekamen wir einen Kaffee und konnten uns aufwärmen. Der ADAC hat uns dann abgeschleppt und sicher nach Hause gebracht."

Erst vor wenigen Wochen hatte Heino seine Ehefrau Hannelore verloren. "Hannelore war in dieser Nacht unser Schutzengel! Ich glaube fest daran, dass sie im Himmel über mich wacht. Denn dass hier bei diesen Wetterverhältnissen nicht Schlimmeres passiert ist, kann für mich kein Zufall gewesen sein. Ebenso, dass die Rettungszentrale so nah war. Ich weiß nicht, was wir in dieser eisigen Kälte sonst gemacht hätten."