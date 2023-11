Heino in tiefer Trauer: "Vermisst Hannelore jeden Augenblick"

Dass Volksmusiker Heino (84) den Ballermann-Hit "10 nackte Friseusen" von Mickie Krause gecovert hat, soll ihr allerdings zuletzt gar nicht gefallen haben. "Ich habe ihn gefragt, ob er den Verstand verloren hat", wurde sie zitiert: "Wie kommt er in seinem Alter noch auf solche Ideen?!" Die Österreicherin kannte das Showgeschäft bereits, als sie Heino heiratete. Die Modeschöpferin für Dirndl- und Folklore-Mode hatte damals schon als Sängerin Platten produziert und war in diversen Filmrollen zu sehen. Aber es sind vor allem ihre beiden Männer, die das Bild von ihr in der Öffentlichkeit prägten.

Echte Prinzessin

Die Hochzeit 1968 mit dem österreichischen Prinzen Alfred von Auersperg machte sie zur echten Prinzessin. Vier Jahre später die Beinahe-Katastrophe: Auf der Heimfahrt nach Kitzbühel wurde die damals 31-Jährige in ihrem Auto elf Meter in die Tiefe geschleudert. Die Schauspielerin wurde lebensgefährlich verletzt aus ihrem zertrümmerten Auto geholt. Während der Dreharbeiten zu dem Film "Blau blüht der Enzian" habe er Hannelore kennengelernt, so Heino. Aber nicht am Drehort, sondern bei der Wahl zur "Miss Austria" in Kitzbühel, "wo wir beide in der Jury saßen".

Ein halbes Leben lang verheiratet

Der Düsseldorfer "Jung" aus dem Arbeiterviertel Oberbilk und die Prinzessin: Die Romanze zwischen Heino und Hannelore begann 1977 bei der Fernsehsendung "Ein Abend in Blau". Heino verliebte sich in die Schöne mit den langen blonden Haaren. Ein Jahr später kamen sie als Paar wieder. Abseits von Schickeria und Glamour heiraten Hannelore und Heino 1979 im deutschen Bad Münstereifel. Dort genossen sie viele Jahre lang ihr Privatleben. Zuletzt wohnten sie dort im Kurhaus. Das Paar überstand sorgenvolle Tage, als Hannelore 2004 mit Herzbeschwerden ins Krankenhaus gebracht und operiert wird. Sie rechnete schon mit ihrer Entlassung, als die Ärzte sie überraschend eine Woche später in die Uniklinik nach Bonn verlegten.