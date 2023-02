Gregor Bloéb: "Meine große Liebe ist das Theater"

Fad wird ihm bestimmt nicht, schließlich hat Schauspieler Gregor Bloéb (55) kürzlich die künstlerische Leitung der Tiroler Volksschauspiele in Telfs übernommen und da möchte er "Die sieben Todsünden" auf die Bühne bringen. "Wir haben die Todsünden neu erörtern lassen. Die Welt hat sich verändert, ist verrückt geworden, wir verstehen sie nicht mehr ganz. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich die Todsünden verändert haben", erzählt der gebürtige Tiroler in der Sendung "Herrlich ehrlich – Menschen hautnah". "Geiz ist irgendwie geil geworden und direkt sein ist sowieso eine Pflichtangelegenheit. Und Trägheit bis in die Depression, dass man sich dann gar nicht mehr bewegen kann. Sieben Autoren haben daran geschrieben."

Erotischer Reigen