Glanzvolle Eröffnung des Theater an der Wien mit zahlreichen VIPs

Zweieinhalb Jahre lang war es still im Theater an der Wien am Naschmarkt. Denn das Haus wurde generalsaniert, mit den Produktionen wich man währenddessen ins Museumsquartier aus. Doch jetzt fand die glanzvolle Wiedereröffnung statt - allerdings leicht eingeschränkt. Denn die Renovierung ist noch nicht vollends abgeschlossen. Szenische Aufführungen können erst wieder ab Jänner stattfinden.

Dies tat der guten Stimmung beim Festakt aber keinen Abbruch und die Wiener Symphoniker und der Arnold Schönberg Chor boten den musikalischen Rahmen. Am Abend zeigte man dann eine konzertante Aufführung der Mozart-Oper "Idomeneo". Unter den Eröffnungsgästen war auch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, die die Geschichte des Hauses betonte. "Mit der Wiedereröffnung des generalsanierten Theaters an der Wien ist unsere Wiener Opernwelt wieder vereint. Für die hiesige Kulturlandschaft ist die Spielstätte nicht nur von historischer Bedeutung - schließlich feierten hier u. a. Beethovens ,Fidelio', Lehárs ,Lustige Witwe' und zahlreiche Nestroy-Produktionen Uraufführung und Publikumserfolge. Heute spannt das Theater an der Wien als Stagione-Opernhaus den Bogen von barocken Werken über die Wiener Klassik bis hin zu zeitgenössischen Musiktheater- Inszenierungen. Mit dieser Vielfalt an Klängen und Aufführungsformaten, bereichert durch ein facettenreiches Programm der Wiener Festwochen, wird es die Wienerinnen und Wiener als auch Gäste aus aller Welt begeistern. Ich freue mich darauf!“

Auch Intendant Stefan Herheim zeigte sich höchst erfreut, dass sich der Vorhang hier nun wieder heben kann.

© Katharina Schiffl Eröffnung Theater an der Wien Sylvester Levay mit seiner Frau Monika und Sohn Sylvester jr. © Karl Schöndorfer Eröffnung Theater an der Wien Andreas Gergen und Christian Struppeck © Karl Schöndorfer Eröffnung Theater an der Wien Rapid-Präsident Alexander Wrabetz mit "Goldene Note"-Initiatorin Leona König © Karl Schöndorfer Eröffnung Theater an der Wien Harald und Ingeborg Serafin © Karl Schöndorfer Eröffnung Theater an der Wien Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler mit Bürgermeister Michael Ludwig © Katharina Schiffl Eröffnung Theater an der Wien Geigerin Lidia Baich und Heldentenor Andreas Schager

"Das wunderschöne und geschichtsträchtige Theater an der Wien wurde so modernisiert, dass wir hier eine künstlerische Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart auf zeitgemäße Art und Weise auch in der Zukunft spannen können. Altes und Neues bilden hier keinen Widerspruch, sondern zeugen von der Kontinuität eines lebendigen Musiktheaters. Ich danke allen, die zum Erhalt dieses Hauses beigetragen haben. Es ist kaum mit Worten zu beschreiben, wieviel es für mich bedeutet, diese Bühne zu bespielen." Nach der Aufführung ging's dann zur Premierenfeier in den "Himmel" (das neue Pausenfoyer), wo VIPs wie Bürgermeister Michael Ludwig, Komponist Sylvester Levay, Geigerin Lidia Baich, sowie Heldentenor Andreas Schager anstießen.