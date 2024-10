Mozarts „Idomeneo“ prunkt musikalisch im wiedereröffneten Theater an der Wien

Musiktheater pur, das konsequent jegliche Interaktionen der Sänger miteinander ausklammerte, aber auch keinen Takt lang vermissen ließ. Das lag zunächst am Dirigenten David Bates. Fulminant führte er durch die Geschichte über den König der Kreter, der am Ufer seiner Insel strandet und dem Meeresgott Neptun verspricht, den ersten Menschen, den er trifft zu opfern. Doch der ist sein Sohn Idamante.

Bates bringt dieses Drama in all seinen Facetten am Pult der Wiener Symphoniker zur Entfaltung. Da auf der Bühne musiziert wurde, war gut zu beobachten, wie er zu seinem formidablen Ergebnis kam. Der Spezialist für Alte Musik, der sein eigenes Ensemble La Nuova Musica gründete, weiß, dass jedwede Versuche, mit einem Orchester, das Mozart nicht zu seinem Kernrepertoire zählt, eine Art „Originalklang“ zu generieren, nichts bringen würden. Er setzte auf Präzision, Dramatik, feinste Nuancierungen. Er dirigierte ohne Stab, formte mit seinen Händen jede einzelne Passage, zeigte, wie was zu klingen hatte. So gut intonierten die Hörner schon sehr lange nicht mehr.