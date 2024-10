Willkommen zurück im Theater an der Wien

„Noch summt und brummt es überall wie in einem Bienenstock“, sagt Musiktheater-an-der-Wien-Intendant Stefan Herheim in Richtung der Journalistinnen und Journalisten, die zu einer Führung eingeladen wurden. Die allerletzten Arbeiten werden noch erledigt, bevor das renovierte und modernisierte Theater am 12. Oktober feierlich eröffnet wird.

Herheim freut sich, dieses „schöne, alte, ehrwürdige und geschichtsträchtige Haus“ in Betrieb nehmen zu können. Es sei gelungen, eine künstlerische Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart auf zeitgemäße Weise zu schlagen. Alt und Neu stünden hier nicht im Widerspruch. „Ganz im Sinne des Hausherrn Emanuel Schikaneder: ein Haus für das Volk“, sagt Herheim stolz.

Das Theater an der Wien ist eine von drei großen Spielstätten der Vereinigten Bühnen Wien (VBW), die zur Wien Holding gehören. „Es ist nun am neuesten Stand der Technik und ich bin sehr stolz, dass wir dieses riesige Bauvorhaben in einer Zeit wie heute, die von wirtschaftlichen Krisen geprägt ist, zeitgerecht umgesetzt haben“, sagt Wien-Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer.

Ganz zeitgerecht geht die Eröffnung allerdings nicht über die Bühne (der KURIER berichtete). Weil es bei der Sanierung der Bühnentechnik zu Verzögerungen kam, kann die erste szenische Produktion erst im Jänner gezeigt werden.