Gery Keszlers Wiedersehen mit Dita Von Teese in Wien

Sie ist ist einfach ein Gesamtkunstwerk! Burlesque-Queen Dita Von Teese (49) begeistert seit vielen Jahren mit ihren extravaganten Performances. Jetzt gastierte sie mit der "Glamonatrix"-Tour im Wiener Burgtheater.

"Mit dem Erfolg meiner letzten Tour in Europa, kam ich inspirierter denn je nach Hause und machte mich gleich an die Arbeit, mir neue Acts auszudenken. Ich komme mit einer größeren Show zurück als ich jemals zuvor getourt bin. In diesen historischen Theatern gefüllt mit einem extravagant gekleideten Publikum zu sein, kreiert eine Atmosphäre wie ich sie vorher noch nie erlebt habe. Für mich war Burlesque immer ein Weg meine eigene Stärke und mein Selbstbewusstsein zu finden, Sinnlichkeit anzunehmen und andere zu ermutigen dasselbe in ihrem eigenen Leben zu tun. Glamour ist die Kunst Mysterien und Verlockung zu kreieren, die neue Glamonatrix Show vereint alle diese Qualitäten.“ sagt Von Teese dazu.

Das ist natürlich nicht ihr erster Wien-Besuch. Vier Mal war die Ex-Frau von Schock-Rocker Marilyn Manson nämlich auch schon Gast am Life Ball, am Opernball war sie übrigens auch schon mal, gemeinsam mit Baumeister Richard Lugner. In der Staatsoper fühlte sie sich dann so bedrängt, dass sie auf die Toilette flüchtete und nur mehr unter Polizeischutz rauskommen wollte.

Lugner besuchte sie nicht im Burgtheater, dafĂĽr aber Gery Keszler, der Life-Ball-Papa. Er postete auch gleich ein tolles gemeinsames Foto auf Instagram und Facebook.