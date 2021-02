Germany's Next Topmodel: Marina Hoermanseder erntet böse Kommentare

Eigentlich sollte die österreichische Designerin Marina Hoermanseder (35) bei der deutschen TV-Show Germany's Next Topmodel nur in der Jury sitzen und die Kandidatinnen bewerten. Wie sie das gemacht hat, kam aber nicht bei allen Fans der Sendung gut an. Stein des Anstoßes war die gehörlose Kandidatin Maria, die sich in Hoermanseders Kreation unwohl fühlte, da es obenrum ihrer Meinung nach zu locker saß.

Wie Marina Hoermanseder der Nachrichtenagentur "spot on news" erzählte, war dies bereits das dritte Outfit, das Maria ablehnte: "Was man in der Ausstrahlung nicht sah, war, dass dies der dritte Look war, der Maria nicht gefiel."

Die Tipps der Modeschöpferin versuchte das angehende Model zwar umzusetzen, aber nicht zur Zufriedenheit der Jury. "Ich hatte das Gefühl, dass du keine Lust darauf hattest, dieses Outfit zu tragen", meinte Hoermanseder.