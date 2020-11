Designerin Marina Hoermanseder wurde erstmals Mama

Die neue Erdenbürgerin kam schon am vergangenen Freitag zur Welt und wog bei der Geburt 4120 Gramm und war 56 cm groß. Wie die Designerin gegenüber der "Krone" erzählte, sei die Geburt gut verlaufen und die Tochter kam genau am Geburtstag von Hoermanseders Oma zur Welt.

In einem Interview mit der KURIER freizeit stellte die Neo-Mama übrigens schon vor einigen Monaten klar, dass sie das Baby gut in ihre Welt integrieren möchte: "Mein Anspruch ist: Alles soll funktionieren wie jetzt. Nur wahrscheinlich mit weniger Schlaf. Ich bin keine, die ihr Leben komplett nach dem Baby ausrichtet. Das ginge auch nicht. Ein Kind kommt in mein Leben. Es wird sich daran gewöhnen, mit allem, was dazugehört: Trubel, Chaos, immer unterwegs und unter Hochspannung."