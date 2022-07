Geheimnis gelüftet: Deshalb war der Doppeldeckerbus der Kelly Family in Wien

An Weihnachten in der Kindheit erinnert sich Patricia besonders gerne. "Das wurde bei uns immer ganz groß gefeiert. Wir haben alle viele Geschenke bekommen. Das war dann am Dreikönigstag. Der Baum war immer voller Schmuck und wir hatten eine Krippe mit Tonfiguren. Als Großfamilie, die gemeinsam musiziert, ist auch das Verhältnis zu den Geschwistern ein ganz spezielles. 2Was Familie bedeutet, merkt man besonders, wenn es einem nicht gut geht, dann ist Familie sofort da. Dann weiß man, man wird nicht allein gelassen", meint Kathy.

Um die Doku zu drehen (2022, RTL II), wurde übrigens wieder der legendäre Doppeldeckerbus flottgemacht. Halt machten sie an wichtigen Stationen ihrer Karriere. "Allgemein kann man sagen, dass man uns noch nie so nahe erlebt hat. Wir haben uns erstmals so geöffnet, weil wir einfach in Situationen von vor 40 Jahren versetzt wurden. Wir haben eine Menge von Emotionen und Erinnerungen gemeinsam durchlebt", erzählt Kathy.

Eine ganz prägende Station war dabei auch Wien. "Das war wirklich süß. Wir haben gemerkt, wie die Leute gestrahlt haben: 'Die Kellys sind in der Stadt!' Das war grandios. Wir kamen mit dem Bus rein auf den Stephansplatz und ich dachte mir: Wie geil ist das denn?"