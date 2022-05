Kelly Family: Warum Joey Kelly jetzt an seine körperlichen Grenzen ging

Als Sportler kennt Ski-Star Max Franz das ja auch und ging die Sache ganz heroisch an, keuchte nach einigen Schlägen dann aber doch vor Anstrengung. "Das war schon zach, muss ich sagen. Es hat aber auch Spaß gemacht. Es war eine sehr coole Erfahrung und es ist wirklich sehr anstrengend. Die Hacke war eh scharf, aber es muss schon sehr viel zusammenpassen. Man braucht so viel Schwung und so viel Kraft, dann muss man den Punkt immer gleichsetzen, das ist schon schwierig."

Als "gänzlich untalentiert" bezeichnete sich Admira-Trainer Andreas Herzog. "Ich hab eine kleine Motorsäge zu Hause, da schneide ich vielleicht kleine Astln weg, aber das war’s dann. Ich bin hier schon ein bissl nervös geworden, als ich die Rettung dastehen gesehen hab’", schmunzelte er. Aber, gut ist’s gegangen, nix ist geschehen, alle haben ihre Aufgaben heil überstanden.