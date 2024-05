Gefeierte Vielfalt: Promis stimmten sich auf den "Diversity Ball" ein

"Ich freu mich sehr, dass wir heute Abend so viele Unterstützer:innen des Diversity Ball begrüßen dürfen. Ihr seid so wichtig. Eure Stimme und euer Einsatz hilft dem Diversity Ball enorm, Jahr für Jahr, die Botschaft der Vielfalt, Barrierefreiheit und Toleranz in die Welt zu tragen", eröffnete "Diversity Ball"-Mutter Monika Haider den Abend.