Diversity Ball: Wo Humana-Outfit erwünschter ist als Frack

Der Saal gleicht einem Raum, in dem nur die High Society speisen darf. Darko Marković steht in der Mitte des im Stil der Renaissance restaurierten Festsaals und sagt stolz: "Hier findet unser Ball statt". Der gebürtige Bosnier ist heuer zum siebenten Mal für den Ball "der gelebten Vielfalt und Inklusion" verantwortlich. 2023 findet er erstmals im Wiener Rathaus statt – unter dem Motto “In Love We Trust”.

Bei einem Gespräch mit dem KURIER sprach er darüber, was den Ball ausmacht, woher seine Motivation kommt und was Diversität überhaupt bedeutet.

Was verstehen Sie unter Diversität?

Wo beginnt man, die menschliche Vielfalt zu erklären? Es ist immer ein schweres Unterfangen. Es gibt so viele verschiedene Merkmale, die extrem exponiert sind, wie Sexualität, Herkunft, Hautfarbe, Behinderung. Wenn man jetzt sagt, es ist die Vielfalt und alle Menschen, dann stimmt das auch nicht ganz. Nazis oder sonstige extreme, radikale und fundamentale Richtungen würde ich jetzt nicht zur Diversität zählen, sondern eher zu anderen Problemen, die der Mensch so mit sich bringt.

Wie ist der Begriff aus Ihrer Sicht behaftet? Mehr positiv oder negativ?

Aus meiner Sicht auf jeden Fall positiv, weil ich mich damit auseinandersetze und weil ich die Diversität auf anderen Ebenen schätze. Also sprich die Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt oder allgemein ins Leben. Wir sehen ja auch, dass man noch immer vorherrschende Vorurteile zerbricht, wie eben Hautfarbe. Ich glaube aber auch, dass es sicherlich einen Teil der Bevölkerung gibt, die extrem skeptisch gegenüber dem Ganzen steht und das nicht wahrhaben will. Obwohl es in fast jeder Familie Diversität in dem Sinne gibt, ob es jetzt ein Familienmitglied mit einer Behinderung ist oder sonst wie. Wir sind alle divers.