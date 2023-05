Barrierefrei und pompös: Das verspricht der Diversity Ball 2023

Das Geschäft verwandelte sich nämlich kurzerhand in einen Laufsteg, auf dem Gäste wie etwa Schauspiel-Ikone Dolores Schmidinger, Moderatorin Amira Awad oder aber auch „Alle Achtung“-Frontmann Christian Stani Secondhand Ballkleidung präsentierten. Damit sollen Menschen dazu animiert werden, am 3. Juni mit einem Secondhand-Outfit statt mit Neugekauftem anzutanzen.

Musik, Awards und Co.

Neben Nachhaltigkeit setzt sich der Ballverein für maximale Barrierefreiheit ein. „Ich sehe die Inklusion von unterschiedlichen Menschen als Schlüssel zum Wachstum für unser Wien, unsere Gesellschaft. Der Diversity Ball zeigt auf, was uns allen gemeinsam und was anders ist und wie es wäre, wenn wir einander zuhören und vorurteilsfrei begegnen. An diesem Abend feiern wir die Vielfalt in dieser wunderbaren Stadt und verbinden Welten“, betont Ballmutter Monika Haider.