Ganslhautalarm! Armin Assinger kann auch richtig gut singen

Nicht das erste Mal, dass man in den Genuss von Assingers Gesangskünste kam, denn schon 2021 zeigte er in der ORF III-Sendung von Birgit Denk, was er stimmlich so alles drauf hat. Damals performte er "Feuer" von Kurt Ostbahn und meinte launig: "Im Unterschied zum Hansi Hinterseer kann ich singen."

Das war aber nicht das einzige Highlight, denn auch kulinarisch wurde so einiges geboten. So kamen die zahlreichen Promis wie Tennis-Legende Thomas Muster, Kult-Regisseur Otto Retzer, Winzer Leo Hillinger, Tormann-Ikone Michi Konsel oder Unternehmer Stefan Markowitz in den Genuss von Trüffelgnocchi, Beef Tatar, Kaviar und Austern.