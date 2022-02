Gabalier-Ex Silvia Schneider macht auf Marlene Dietrich

"Was würde Marlene Dietrich heute tragen?" Diese Frage stellte sich Multitalent Silvia Schneider in ihrer neuen Kollektion "Smoking hot", die am Donnerstag präsentiert wird.

Und sie hat eine Antwort darauf gefunden. "Es wäre vielleicht vielmehr eine glamouröse Kombination, die die männliche und weibliche Seite vereint. Ein knalliges Farben-Feuerwerk oder ein sexy Versprechen. Genau das ist ,Smoking hot' - eine Kollektion die auf ihre Art und Weise eine Frau in einem revolutionären, selbstbewussten Licht erscheinen lässt", so Schneider.