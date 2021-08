Silvia Schneider und Markus Freistätter widmen sich ganz der Liebe

Sie moderiert, sie kocht, sie designt, sie tanzt und jetzt steht Silvia Schneider auch noch auf der Theaterbühne. Und zwar gemeinsam mit Schauspieler Markus Freistätter („Erik & Erika“).

Am 20. August treten die beiden auf der „Bühne am Dom“ in Linz auf und dabei dreht sich alles um die Liebe.

„Sie wird von den unterschiedlichsten Richtungen betrachtet“, erzählt Schneider dem KURIER.

Eine Art Tutorial, wie Freistätter ergänzt. „Ein Live-Workshop, wo wir dem Publikum ein bisserl auf die Sprünge helfen wollen und selber noch checken, kommen wir drauf, was Liebe bedeutet oder nicht?“, macht er es so richtig spannend.