Fürstin Charlène schwanger? Palast weist Wiener Informantin zurück

„Er hat mir erklärt, dass seine Frau sich derzeit in einer sehr besonderen Phase befindet und er sie mit viel Rücksicht behandelt (...) Für mich als Frau war sofort klar, was er mir sagen wollte: Charlène ist wieder schwanger“, wird Mayrhofer-Dukor in dem italienischen Wochenmagazin zitiert.

Bähmm – ein drittes Kind (die beiden haben bereits die vierjährigen Zwillingen Gabriella und Jacques) für das Fürstenpaar?

Spannend nur, dass Christa Mayrhofer-Dukor, wenn sie doch den Fürsten anstatt seiner Gattin zur Gala begleitet hat, nicht am Roten Teppich gesichtet wurde. Gut, bei 800 Gästen kann der eine oder andere schon den Fotografen entwischen. Aber auf Nachfrage wurde dem KURIER mitgeteilt, dass sie NICHT auf der Gästeliste stand.

„Wir hatten strenge Sicherheitsvorkehrungen, ohne schriftliche Einladung und Zutrittsticket war es nicht möglich, an der Gala in der Hofburg teilzunehmen. Der Fürst kam in Begleitung seiner Sicherheitsleute und der Botschafterin von Monaco zu Österreich“, so die prompte Antwort aus dem „Flame of Peace“-Büro.

Der KURIER erreichte dazu auch den Pressechef des Fürstenhauses, der ebenfalls bei der Gala in Wien zugegen war, und fragte dort nach – und siehe da: „Seine Hoheit hat nie mit Frau Mayrhofer-Dukor gesprochen und hat ihr auch nie erzählt, dass Fürstin Charlène schwanger ist.“ Klare Ansage!

Übrigens, auch eine verwandtschaftliche Verquickung wurde nicht bestätigt.

Und was sagt Frau Mayrhofer-Dukor jetzt dazu? „Ich habe eine halbe Stunde mit Fürst Albert geredet, aber Schwangerschaft war kein Thema.“ Also was jetzt?!