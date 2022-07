Fürst Albert II. führte Schwester Caroline in die Wiener Staatsoper aus

Der Fürst und seine Schwester kamen am späten Nachmittag in Wien an, logieren im Hotel Sacher und machten sich dann auch von dort auf den Weg Richtung Staatsoper. In der Pause gab es einen kleinen Empfang im engsten Rahmen im Teesalon.

Fürst Alberts Frau, Charlène, war beim Wien-Besuch nicht dabei. Sie hat ja immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.