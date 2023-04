Für diesen Promi-Mann hat es sich bei "Dancing Stars" ausgetanzt

Richtig romantisch und heiß wurde es bei der Rumba von Musiker Lucas Fendrich und Lenka Pohoralek. Ein ganz großes Kompliment kam von Rebecca Horner: "Ich wünsche mir, dass du in deinem nächsten Leben ein Turniertänzer wirst."



Und Maria Angelini-Santner spielte ein bisschen darauf an, dass zwischen Lucas und Lenka ja auch privat die Funken fliegen sollen. "Da geht was. Entweder ihr habt das verdammt gut gespielt oder da ist wirklich was." Und dafür gab's 24 Punkte.