Fritz Wepper verzichtete der Liebe wegen auf die ganz große Hollywood-Karriere

Apropos Hollywood: Legendär auch die Geschichte, warum Wepper nicht bei der Oscar-Verleihung („Cabaret“ hat acht der Goldjungen abgeräumt) dabeisein konnte – Produzent Helmut Ringelmann (gestorben 2011) hatte es ihm verboten, was Wepper ihm nie verzeihen konnte.

Nach dem Tod seiner geliebten Angela (2019) heiratete der „absolute Frauentyp“ (so Kollegin Andrea L’Arronge) überraschend noch einmal – und zwar seine On-Off-Lebensgefährtin Susanne Kellermann (47; von 2009 bis 2012 lebte er bereits mit ihr zusammen, 2011 kam die gemeinsame Tochter Filippa zur Welt).

„Wir wollten keine Einmischung von außen“, so Kellermann über die kleine Hochzeit nur zu zweit. Er könne sich ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen, schreibt Wepper in seiner kürzlich erschienenen Biografie „Ein ewiger Augenblick“.

Übrigens steht darin auch, dass die blutjunge Iris Berben (in Kürze 71) 1968 mehr als nur eine Kollegin war. Aber das ist eine andere Geschichte.

Der „innige Freund“ (Otto Retzer), der „unheimliche Geschichtenerzähler“ (laut Uschi Glas) und der „Haudegen, der schon so einiges überwunden hat“ (Peter Weck) feiert am kommenden Dienstag seinen 80er, leider noch immer angeschlagen von einer Tumor-OP im Bauchraum – seine Weggefährten rund um Otto Retzer ließen ihn aber jetzt schon hochleben und stießen Dienstagabend in Velden am Wörthersee auf ihn an.