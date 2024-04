Frauenpower! Diese Top-Stars treten beim 4Gamechangers-Festival auf

Vom 14. bis 16. Mai dreht sich in der Wiener Marx Halle alles rund um die Themen Digitalisierung und Medien, Female Power, Sustainability, Entrepreneurship, Arbeitswelt und Bildung. Denn dort wird von ProSiebenSat.1 PULS 4 und ORF zum großen 4Gamechangers-Festival geladen.

Aber es werden auch noch andere starke Frauen mit starken Stimmen zu hören sein, denn auch musikalisch wird sich da so einiges abspielen.

Bekannt ist ja schon, dass sich da auch Hollywood-Star Charlize Theron die Ehre geben wird. „Es ist immer spannend, die Gelegenheit zu haben, an Veranstaltungen teilzunehmen, bei denen ein offener Ideenaustausch stattfindet, und ich schätze besonders, dass das Festival Gespräche über globale Auswirkungen und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt rückt“, ließ sie im Vorfeld ausrichten.

Gleich am 14. Mai wird zum Beispiel die deutsche Rapperin FIVA (Nina Sonnenberg) u. a. mit ihrer Nummer „Millionen“ zu hören sein. Die Musikerinnen NESS und NNOA (US-Top-Producer Timbaland lobte sie auf Social Media in einem Livestream) treten am 15. Mai auf – genau wie Christina Stürmer, die mit sieben Nummer-1-Alben und 20 Amadeus-Nominierungen wohl zu den heimischen Superstars gehört.

Kürzlich erschien ihr MTV-Unplugged-Album, welches sie übrigens als erste deutschsprachige Sängerin herausbrachte. „Ich bin wahnsinnig glücklich, dass das geklappt hat. Und überrascht, dass ich wirklich die Erste bin“, erzählte sie vor Kurzem in einem freizeit-Interview. Ihren brandneuen Song „Ein Halbes Leben“ hat sie natürlich beim 4Gamechangers-Festival auch mit im Gepäck.