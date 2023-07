Wie Barbra Streisand Laura Bilgeri die Augen öffnete

"Ich war ein sehr schüchternes Kind, bis ich 12 oder 13 war, und war komplett anders gepolt. Ich dachte, dass ich einmal etwas mit Naturwissenschaften machen werde." Erst ein Konzert von Barbra Streisand vor dem Schloss Schönbrunn im Jahr 2007 öffnete ihr dann die Augen. "Das war so ein Aha-Moment für mich, als sie auf die Bühne gekommen ist und zu singen begonnen hat. Ich habe mich dann auch in ihre Filme verliebt und in ihre Art, wie sie sich über sich selbst lustig gemacht hat. Barbra Streisand ist mein Idol seit diesem Abend."

Von da an war auch Laura Bilgeris Schüchternheit wie weggeblasen und sie bekam ihre erste Rolle im Film "Der Atem des Himmels", wo sie gemeinsam mit ihrem Vater Reinhold Bilgeri arbeitete. "Er hat mir eigentlich totalen Freiraum gelassen. Er hat gesagt: Spiel es so, wie du empfindest. Ich hab das ausprobiert und wir haben uns gleich verstanden. Wir waren auf einer Ebene. Ich kenne ihn so gut, er kennt mich in- und auswendig. Wir müssen einander nur anschauen und dann weiß derjenige, was der andere will."

Mit 19 Jahren ging sie dann alleine nach Los Angeles, um dort ihre Schauspielkarriere voranzutreiben. Und ihr Casting-Marathon sollte Früchte tragen, denn sie bekam die weibliche Hauptrolle an der Seite von Wesley Snipes im Sci-Fi-Action-Film "The Recall". Dabei hatte sie sich gegen 750 Mitbewerberinnen durchgesetzt.