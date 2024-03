Hollywood-Glamour in Wien: Charlize Theron kommt im Mai nach Österreich

George und Amal Clooney haben sich beim 4Gamechangers Festival in der Wiener Marx-Halle schon die Ehre gegeben. Wie jetzt bekannt wurde, steht auch schon der nächste Hollywood-Star in den Startlöchern. Oscarpreisträgerin Charlize Theron wird das Festival (14.-16. Mai) besuchen und dort auch eine Rede halten.

"Ich freue mich sehr, am 4Gamechangers-Festival teilzunehmen. Es ist immer aufregend, die Möglichkeit zu haben, an Veranstaltungen teilzunehmen, die einen offenen Austausch von Ideen ermöglichen. Besonders schätze ich, dass das Festival Gespräche über globale Auswirkungen und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt", so Theron in einer Aussendung.