Nach Jahren neuer Freund: Das schwierige Liebes-Leben von Charlize Theron

Man staunte nicht schlecht, als Dauer-Single Charlize Theron diese Woche händchenhaltend an der Seite eines feschen Begleiters in Los Angeles geknipst wurde. Theron war mit Männermodel Alex Dimitrijevic ganz im Pärchenmodus unterwegs - obwohl sie ihr Verhältnis zu Dimitrijevic bisher nicht offiziell kommentiert hat.

‚ě§ Lesen Sie hier mehr: Ausgeplaudert: Wie Royals nach Kr√∂nung √ľber Harry l√§stern

Charlize Theron: Insider gibt Einblicke in neue Beziehung

Der neue Partner der Schauspielerin ist im Vergleich zu ihr nicht ganz so bekannt: Das 1,90 Meter gro√üe M√§nnermodel hat in der Vergangenheit f√ľr Marken wie Malbon Golf, AG Green Label, The Elder Statesman und Combo Boxing gearbeitet und seinen Wohnsitz in Los Angeles. Zudem ist Dimitrijevic auch als Design- und Entwicklungsmitarbeiter f√ľr Marken- und Bekleidungsdesign t√§tig.