Fotos: So romantisch hat Topmodel Nadine Leopold geheiratet

Das österreichische Model Nadine Leopold hat geheiratet. Ihre Eheschließung machte die 28-Jährige am Sonntag auf Instagram öffentlich. "Heute vor genau einer Woche habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet. Mein Herz ist voll, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich bin", schreibt die Kärtnerin etwa zu einer Reihe an Fotos, die sie und ihren Partner Andrew Barclay zeigen.