Filmemacher Arash T. Riahi über "Eismayer" und warum er mit seinen Werken berühren möchte

Sein Film „Ein bisschen bleiben wir noch“ (da geht es um zwei tschetschenische Flüchtlingskinder) ist in Frankreich zum Beispiel auch Teil des Schulunterrichts.

„Das Tolle am Kino ist, dass es so eine Vielfalt hat. Vom Hollywood-Blockbuster zum Experimentalfilm. Das ist wie bei der Musik. Klassische Musik ist großartig, aber auch eine minimalistische Technonummer kann großartig sein. Das ist, finde ich, das Schöne an der Kunst in all ihren Aspekten und das möchte ich auch mit meinen Filmen versuchen.“

Vor allem die Geschichten, die das wahre Leben schreibt, haben es dem Regisseur, Drehbuchautor und Produzenten angetan. So wie jetzt die Lebensgeschichte von Vizeleutnant Charles Eismayer und Major Mario Falak, die sich beim Bundesheer ineinander verliebten.