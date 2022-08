Ein gefürchteter Bundesheer-Ausbilder verliebt sich in einen Rekruten – was klingt wie ein Filmstoff, ist es auch – aber aus dem echten Leben gegriffen. Es ist die Geschichte von Vizeleutnant Charles Eismayer (65) und Major Mario Falak (41), die sich 1999 beim Heer kennengelernt haben.

„Vom ersten Tag an, als er eingerückt ist, habe ich ihn wirklich gehasst. Er war so ein richtig Aufsässiger. Ich zeig’s denen schon, mich brechen sie nicht, mit denen werde ich Schlitten fahren. Aber wenn man ihm eine Aufgabe gestellt hat, dann hat er die korrekt und gut, wenn nicht sogar perfekt, gemacht. Der Sture, aber auch der Gute“, erinnert sich Eismayer in der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“ an die erste Begegnung, aus der später Liebe wurde.