Warum Wiens Feuerwehrmänner bei diesem Einsatz ganz viel Haut zeigten

Viele kleine Buben träumen davon, später mal Feuerwehrmann zu werden (hat vielleicht auch mit der beliebten Zeichentrickserie „Grisu, der kleine Drache" zu tun oder dass die Sirene am Feuerwehrauto so schön laut ist) und viele Frauen (und sicher auch einige Männer) finden das Klischee vom großen, starken Retter in der Not gar nicht mal so schlecht – die Wiener Berufsfeuerwehr zeigt jetzt, was wirklich unter der Montur steckt, denn 2022 gibt es wieder einen heißen Kalender.

Und aufs Cover hat es diesmal Gery, der seit 1991 bei der Feuerwehr ist und mit seinen 52 zeigt, wie fit man(n) sein kann, geschafft.