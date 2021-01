Falsche Melania Trump: Wiener Friseur verwirrte "Seitenblicke"

Oh doch, wir wissen es, und zwar ganz genau! Denn Agenturchef Wolfgang Schwarz (Look Models International), der Melania unter den Fittichen hatte, klärt auf: „Dieses Model heißt Martina und wurde 1994 Siegerin des Look of the Year-Contests in Slowenien, übrigens vor Melania. Herr Jost hat offenbar große Erinnerungslücken. Er hat Melania nie kennengelernt – ich hab’ sie ihm auch nie als Melania angeboten.“