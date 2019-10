Ex-Häftling und Model Jeremy Meeks in Wien: "Ich bereue nichts"

"Ich hätte niemals gedacht, dass so etwas möglich ist, aber Gott ist gut. Und er segnet mich und diese Chance ist einfach unglaublich", zeigt er sich im KURIER-Interview überwältigt von seinem plötzlichen Ruhm.

Von Reue aber keine Spur. "Ich bereue nichts. Leben ist das, was es ist. Und Leben ist, was man daraus macht. Mit allen Auf und Abs. So ist das Leben. Ich bereue nichts, weil es mich dorthin gebracht hat, wo ich heute bin."

Und das Leben hält so einiges für ihn bereit: Neben seiner Modelkarriere arbeitet er auch als Schauspieler (spielt in "True to the Game 2") und Modedesigner (Launch: Jänner). "Ich versuche alles zu machen, das möglich ist. Alles, das für mich selbst, meine Familie und meine Community positiv ist."