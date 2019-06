Beziehungskrise bei Topshop-Erbin Chloe Green und Jeremy Meeks

Bei Milliardärstochter Chloe Green (28) und ihrem Verlobten, Ex-Häftling Jeremy Meeks (35), soll es erneut eine Beziehungskrise geben.

Meeks verpasste Geburtstagsfeier seines Sohnes

Die Beziehung der beiden stehe sogar an der Kippe, wie unter anderem die britische Zeitung Daily Mail berichtet. Auslöser für einen Streit soll die Geburtstagsparty des gemeinsamen Sohnes Jayden (1) in Monaco gewesen sein - diese soll Jeremy verpasst haben. Der als "heißester Verbrecher der Welt" bekannte Meeks habe sich stattdessen in Los Angeles befunden.