Ex-"Dancing Stars"-Profi Roswitha Wieland veröffentlicht Thriller über Tanzshow

Tänzerin Roswitha Wieland fegte mit Promis wie Sänger James Cottriall, Ex-Fußballer Frenkie Schinkels, Schauspieler Gerald Pichowetz, Kulturmanager Daniel Serafin, Ex-Skispringer Thomas Morgenstern, Regisseur Otto Retzer, Polit-Berater Stefan Petzner oder Schauspieler Christian Dolezal über "Dancing Stars"-Parkett.

Dann hängte sie ihre TV-Tanzschuhe an den Nagel und widmete sich neuen Projekten. "Was ich mir vorstellen könnte, wäre in der Jury zu sitzen. Das würde ich sehr, sehr gerne machen", verriet sie nach ihrem "Dancing Stars"-Ausstieg dem KURIER.

Bis dato wurde leider nichts daraus, aber ganz scheint sie die Tanzshow nicht loszulassen, denn jetzt hat sie einen Thriller geschrieben. "TV-Tod" heißt er und soll am 21. September im Ueberreuther-Verlag (16 Euro) erscheinen.