Eva Maria Klinger wid 80: "Damals war man als Frau im ORF eine Null"

Dem KURIER, der sie erst am heimischen Attersee und später an der französischen Atlantikküste erreichte, sendet die Jubilarin „herzliche Grüße aus dem Paradies“ (im Club Med), wo sie mit ihrem Sohn Christoph (52, Psychologe), ihrer Schwiegertochter und den beiden Enkelsöhnen (13 und 16) „täglich den zehn Sportarten für meine 3 Herren ausdauernd zusieht“.

Bei ihrem letzten Auftritt im ORF, als Talkgast von Barbara Stöckl im Juni, beeindruckte sie mit Gedanken der Marke „extra dry“. So sagte Eva Maria Klinger , zum 80er auf Zukunftspläne angesprochen: „Da ist die Perspektive sehr schmal. Was kommt als Nächstes? – Krankheit und Tod. Krankheit ist viel schlimmer, weil der Tod gehört zum Leben.“

Auf dem Ergometer radelnd holt sie gelegentlich via Handy tags zuvor versäumte TV-Sendungen nach – sie fühlt sich „putzmunter und pumperlg’sund“, aber sie weiß: „Die Wahrscheinlichkeit, dass es schon morgen ganz anders sein kann, ist sehr hoch“.

Dabei ist die gebürtige Ottakringerin, die schon als ORF-Programmansagerin mit fast 100-prozentiger Bekanntheit, 1970 in Theaterwissenschaften promovierte, selbst leidenschaftlich aktiv: „Ich schwimme – immer mit dem Kopf unter Wasser – und ich golfe (Handicap 28,2) regelmäßig.“

Heute, Donnerstag, an ihrem runden Ehrentag, hat Klinger das Mobiltelefon „in Dunkelhaft“ verbannt und wird „ausnahmsweise“ nicht selbst kochen – Spezialität: „Ragù alla Bolognese“, Lieblingsspeise jedoch: „Backhendl“.

Klinger in der Rückblende: „Damals war man als Frau in diesem Unternehmen eine Null – entweder Putzfrau, Sekretärin oder halt eine Sprechpuppe ohne eigenen Text.“ Die stahlhelmartige strohblonde Perücke, lacht sie, „liegt heute noch im Kostümfundus am Küniglberg“.

Die gewaltige Popularität dieser Jahre wunderte sie bereits damals: „Das Image war: süß und herzig. Dabei konnte ich doch auch denken und reden!“