Entzückend! Diese prominenten Nikolos haben Kinder in Wien überrascht

Denn dann biegt sie um die Ecke, die Kutsche mit den Nikoläusen, hinter denen sich auch prominente Gesichter verbergen. Ex-Kicker Toni Polster , Ex-Skispringer Thomas Morgenstern und Kabarettist Dirk Stermann haben sich ordentlich in Schale geworfen und auch Geschenke der Amazon-Nikolaus-Aktion im Wert von 4.000 Euro dabei.

Kurz vor 15 Uhr beginnt es vor dem Mutter-Kind-Haus der St. Elisabeth Stiftung in Wien am Donnerstag zu wuseln. Ganz viele Kinder haben sich dort versammelt und warten auf den Nikolo – wobei eher auf drei davon.

Wer jedenfalls nicht mitgekommen ist, sind die Krampusse. Mit diesen Kreaturen hat Thomas Morgenstern in seiner Kindheit eher keine guten Erfahrungen gemacht. "Der Nikolaus ist mit einem ganzen Anhänger voll Krampussen gekommen. Ich hab eine ziemliche Phobie gegen Krampusse entwickelt. Mittlerweile komme ich damit zurecht und ich weiß auch, dass da Menschen darunter sind", scherzte er.

Seine große Tochter hatte übrigens nie ein Problem mit dem Krampus, die dreijährigen Zwillingstöchter mögen diese Tradition bisher eher weniger. Bei Dirk Stermann ging es am Nikolausabend eher ruhiger zu, denn "ich habe am 7. Dezember Geburtstag, deshalb hab’ ich nie so viel bekommen."