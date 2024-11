Als Toni Polster auf einmal Grün sah: "Hoffentlich bekomme ich keinen Ausschlag"

Dort, wo normalerweise nur Fortuna bestimmt, wer mit viel Geld heimgehen darf, nämlich im Casino Baden, wurden jetzt prominent besetzt 115.000 Euro für die Kinder- und Jugendhilfe „Pro Juventute“ gesammelt.

Bei der Winterzauber-Nacht stellten sich zahlreiche VIPs in den Dienst der guten Sache – inklusive Auktion und Modenschau mit Trachten von „Trachten & Leder Suchodolski“. Der Erlös dieser Veranstaltung unterstützt den geplanten Neubau der sozialpädagogischen Wohngemeinschaft am Ringweg in Hallein.

Kicker-Legende Toni Polster fungierte bei der Tombola als Glücksbringer und zog just auch die Farbe Grün. „Hoffentlich bekomme ich jetzt keinen Ausschlag“, witzelte der ewige „Violette“. Aufgrund einer Knie-OP konnte er nicht bei der Promi-Trachtenmodenschau mitwirken.