Entwarnung! Ex-Moneymaker Alexander Rüdiger konnte Krankenhaus verlassen

Alexander Rüdiger leidet ja an der Krankheit Parkinson, die dadurch ausgelöst wurde, dass sein Elternhaus mit einer gesundheitsschädigenden Holzschutzlasur (in den 1950er- bis 1970er-Jahren wurden viele heute verbotene Substanzen für den Holzschutz eingesetzt – häufig eine Kombination aus PCP und Lindan) bestrichen war. Selbst jetzt konnten noch Kleinstmengen in seinem Blut nachgewiesen werden.