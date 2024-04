Ex-"Money Maker" Rüdiger war jahrelang in seinem Elternhaus Gift ausgesetzt

Parkinson ist die am schnellsten zunehmende neurologische Erkrankung weltweit, in Österreich sind derzeit mindestens 25.000 bis 30.000 Menschen betroffen – zu ihnen gehört auch Ex-Money-Maker und Extremsportler Alexander Rüdiger (54).

„Ohne dass mein Vater (er war Baumeister, Anm.) es natürlich wollte, hat er unsere Familie leider legal vergiftet“, so der Moderator, bei dessen Mutter ebenfalls Parkinson diagnostiziert wurde. An den Folgen der Krankheit verstarb sie 2013.

Doch Aufgeben oder gar an der Krankheit und ihren Folgen zerbrechen, das kam für Rüdiger nicht infrage. Er trainierte mangels Kurzzeitgedächtnisses seine Rhetorik und Schlagfertigkeit, hielt seinen Körper fit. „Du kannst nur versuchen, so gut wie möglich damit umzugehen, und ich glaube, dass es wenige weltweit gibt, die mit so einer Diagnose, die mir dreimal gestellt worden ist, noch so lebt wie ich.“

Mit Parkinson gehen auch oft Magen- Darm-Beschwerden einher, so auch bei Rüdiger, der jetzt eine neuartige Therapie in Form einer Mikrobiom-Transplantation in der Landesklinik Tamsweg ausprobiert. Seit Montag ist er im Spital.

„Nach dem aktuellen Stand der Forschung wissen wir auch, dass die Zusammensetzung unserer Darmbakterien großen Einfluss darauf hat, wie fit und gesund wir sind. Das Darmmikrobiom spielt eine zentrale Rolle bei vielen Aspekten der menschlichen Gesundheit wie zum Beispiel bei der Regulierung des Immunsystems, des Körpergewichts, des Stoffwechsels, sogar unsere Emotionen werden durch Signale beeinflusst, die aus dem Bauch kommen“, so die behandelnde Ärztin Petja Piehler.