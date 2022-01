Alexander Rüdiger über Glück, Unglück und seine Parkinsonerkrankung

„Das Leben ist mehr ein Marathon, wenn nicht sogar ein Triathlon, denn ein Kurzstreckenlauf“, weiß Rüdiger, der 2015 die Diagnose Parkinson bekam, die er anfangs gar nicht wahrhaben wollte. Nach der Verdrängung kam die Erkenntnis. Er setzte sich intensiv mit dem Krankheitsbild auseinander.

„Ich habe gesehen, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Ich darf nicht unreflektiert das einnehmen und das umsetzen, was die Ärzte sagen. Geh’ zu Arzt A, kriegst du eine Meinung, geh’ zu Arzt B, kriegst du eine Meinung, geh’ zu Arzt C hast du die nächste. Und du kannst dir aussuchen, welche du nimmst. Mein Rat an alle: Hör auf dich selber. Hör auf die Menschen, die dir guttun. Es gibt so viel, das negativ ist in dieser Zeit, und ich versuche immer, den positiven Weg zu gehen. Das ist leicht gesagt, aber schwierig getan.“