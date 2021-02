Elisabeth Orth wird 85: Über Sehnsucht, Sebastian Kurz und ihr Erfolgsgeheimnis

Sie haben sich auch abseits der Bühne immer als widerständig bewiesen. Sie engagieren sich gegen Rassismus, Antisemitismus und für Menschenrechte. Was bewegt Sie heute an unserer Lage?

Was mir Angst macht, ist die verlotterte, zerbröselnde Demokratie. Ich frage die Regierenden: Wisst ihr auch, was ihr alles einmal zurücknehmen müsst, um das Land wiederherzustellen? Ich habe große Wut, aber ich finde mich sehr stumm in diesen Zeiten. Ich kann niemals mit diesen Gegnern mitdemonstrieren.

Igeln Sie sich ein?

Ich bin privilegiert in meiner Selbstquarantäne, aber ich fürchte mich schon, weil ich nicht weiß, ob ich das in meinem Alter überlebe. Ich lasse mich impfen, warte aber brav, bis ich drankomme. Ich bin ja keine Bürgermeisterin.

Was werfen Sie der Regierung vor? Kurz ist doch beliebt ...

Sein Zauber ist neben Gel, Schminke und schmalen Anzügen der Schwiegermutter-Appeal. Er strahlt diese glatte Sicherheit aus, aber es ist eine Sicherheit, die unüberprüfbar ist und auch von niemandem überprüft wird. Und die Grünen sind dem Rausch verfallen, endlich einmal am Tisch mit der Macht zu sitzen.

Ihre persönliche Sehnsucht?

Nicht leidend im Kreis meiner Lieben zu sterben.

Was Sohn Cornelius Obonya Elisabeth Orth zu sagen hat - ein berührender Brief an und über seine „Mami“:

Viel gelernt von ihr, immer. Das Schauspielen, das Menschsein. Erfolg durch Können, in jeder Hinsicht. Und durch Wollen.

Etwas ausdrücken wollen auf der Bühne, manchmal auch da draußen, im wirklichen Leben. Hinterfragen von Texten und von Gewissheiten. Weder den Regieführenden noch den Regierenden alles glauben. Auch den nicht Regieführenden oder nicht Regierenden nicht. Partner sein den Kolleginnen & Kollegen auf den Brettern, die jene Welten bedeuten, die wir erstehen lassen. Und doch ein Solitär sein. Eigene Wege. Immer gegangen. Vorreiterin war sie öfter, meine Mutter, manchmal ohne zu wollen. Klarheit des Ausdrucks ohne Geschrei, weder im Theater noch außerhalb. Sie lernte viel im Leben, vom Leben – nicht immer einfach. Und sie gab es weiter, den Mitspielern, innerhalb der Kunst und außerhalb. Manchmal nur durch das Beispielgeben. Viel gelernt. Ich bin ihr dankbar – für mein Leben.

Happy Birthday, Mami.