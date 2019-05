Eklat bei Dancing Stars: Die Emotionen gingen mit Petzner durch

Noch härtere Worte fand da hingegen Dirk Heidemann. "Hab das mitbekommen und ich finde das unfassbar, einfach un-, un-, unfassbar. Wenn das bei einem Tanzturnier passieren würde, würde er für mindestens 5 Jahre suspendiert werden. Da siehst du den Zustand, den moralischen und auch mentalen Zustand eines Menschen, der für mich nicht zurechnungsfähig ist", so Heidemann.

Petzner erklärt sein Verhalten, als spontane Reaktion auf den Hass, der ihm von der Jury entgegengeschlagen ist. "Dass da die Emotionen hochgehen, ist klar. Ich habe aus der Ferne durch eine Geste meinen Unmut deutlich gemacht. Ich lass mir da nicht die Würde nehmen, das wurde ja von Teilen der Jury versucht - nicht von allen. Und Menschenwürde ist ein Menschenrecht, da muss man auch so eine Emotion verstehen. Aber, wie man sieht, schon wieder alles gut. Liebe ist stärker als Hass", so Petzner, der noch keine Pläne für seine Zeit nach Dancing Stars hat. "Ich weiß noch nicht was kommt. Brauche Zeit das alles zu verarbeiten."