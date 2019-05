Dancing-Stars-Publikum konnte Stefan Petzner nicht mehr retten

Tja, und dann kam der Hip-Hop von Stefan Petzner. Seine Partnerin Rosi Wieland stellte sich richtig gut an. " Streetdance ist ja so weit von mir weg, wie der Nordpol vom Südpol, aber es hat Spaß gemacht", meinte Petzner. "Sie haben es probiert, danke, dass Sie da waren und ich hoffe, dass Ihre Reise hier endet", so Balázs Ekker. Versteinerter Gesichtsaudruck von Petzner bei diesen wirklich harten Worten.

Und Balázs Ekker sollte Recht behalten. Stefan Petzner verpasste den Einzug ins Finale.