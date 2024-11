Ein Star zum Anfassen: Was Hansi Hinterseer für seine Fans in Wien gemacht hat

Jetzt aber wählte er den intimen Rahmen des Portofino Vienna, um seinen Film "Mein Abend mit euch" seinen treuesten Anhängern (ein Ticket kostete 99 Euro) zu zeigen. (Film-Fan-Abende mit Hansi Hinterseer gibt’s auch noch heute, Montag in Kapfenberg und am Dienstag in St. Johann).

Durch die kleinere Gästeschar konnte sich Hinterseer aber auch für jeden einzelnen Fan genügend Zeit nehmen. "Die Fans haben mich dorthin gebracht, wo ich jetzt bin, und das ist ein kleines Dankeschön aus meinem Leben heraus", so Hinterseer im KURIER-Interview.