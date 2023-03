Ein Punkt und "Kasperltheater"-Kritik von Balázs Ekker: Wie Eveline Eselböck reagiert

"Ihr habt vorgemacht, wie man es nicht macht. Sie war überfordert und hat nicht mal einen Grundschritt zusammengebracht", so sein vernichtendes Urteil.

Das Publikum wählte das Tanzpaar aber trotzdem weiter. "Ja, ich glaube das hat mit der Sympathie zu tun und vielleicht auch mit dem Können, das muss man schon dazusagen. Wir sind weiter und wir freuen uns wansinnig und wir werden nächste Woche noch eines drauf legen. Dann wird’s wieder besser werden und dann brauchen wir vielleicht nicht so viel zittern", so Eselböck zum KURIER.

Und was sagt sie zu Ekkers Punktevergabe? "Was sollen wir tun, das ist so, das ist seine Meinung gewesen. Und man kann sagen was man will und das ist okay."

"Wir werden analysieren was er gesagt hat. Und wir werden versuchen mehr Grundschritte sichtbarer zu plazieren. Wir werden versuchen das sie deutlicher und technisch besser sind, damit wir für den langsamen Walzer, der nächste Woche dran ist, einfach bessere Punkte bekommen", so ihr Tanzpartner Peter Erlbeck.

Einer, der ganz genau verstehen kann, was in den beiden jetzt vorgeht, ist Profi Florian Gschaider, der Partner von Soko-Donau-Star Lilian Klebow. Er hat ja auch schon Ähnliches erlebt.