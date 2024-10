Ein Frühstück mit Claudia Stöckl kam für 2.500 Euro unter den Hammer

In der Ö3-Sendung "Frühstück bei mir" bittet Claudia Stöckl Sonntag für Sonntag prominente Gäste an den Frühstückstisch. Wer den Morgen selbst einmal mit Stöckl verbringen möchte, hatte jetzt die Chance dazu.

Denn zugunsten des ZUKI-Kinderdorfs in Kalkutta wurde ein Frühstück mit Claudia Stöckl und Segel-Olympiasieger Lukas Mähr für sechs Personen im Hotel "The Hoxton" in Wien versteigert.