Claudia Stöckl über den Therapie-Effekt ihrer Interviews

Ich nehme an, Empathie ist ein Schlüsselwort für das Gelingen Ihrer Interviews. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass uns diese abhanden kommt?

Natürlich sagt man, dass die Menschen jetzt eher auf ihr eigenes Wohl schauen, dass gerade im Zuge der Flüchtlingskrise die Angst da ist, dass ihnen zu viel weggenommen wird. Andererseits habe ich so viel mit Menschen zu tun, die bereit sind, etwas für andere zu geben. Wir haben bei ZUKI viele freiwillige Helfer und ich bin immer sehr berührt, wie sie in diese fremde Welt eintauchen und mithelfen. Ausnahmslos jeder Spitzenpolitiker, den ich interviewt habe, hat nach dem Gespräch zu mir gesagt, so, jetzt erzählen Sie einmal von Ihrer Arbeit in Kalkutta. Nein – ich würde nicht generell sagen, dass die Empathie weniger wird.

Kann man Empathie lernen?

Ich glaube schon. Es ist nicht so schwierig: Man muss sich einfach auf den anderen einlassen und seine eigenen Befindlichkeiten einmal hinten anreihen.

Interviews mit Prominenten sind oft eine Gratwanderung. Haben Sie je eine Frage bereut?

(überlegt lange) Mit Manfred Deix wollte ich über die Erotik in Langzeit-Beziehungen reden. Er hat mir dann gesagt, nichts ist so langweilig, wie über Sex zu sprechen. Da habe ich mir gedacht, diese Frage muss eigentlich wirklich nicht sein.

Durch die Interviews mit Prominenten wurden Sie selbst zu einer öffentlichen Person. Wie schwer fällt es Ihnen, mit Journalisten über Privates und Gefühle zu sprechen?

Über Privates spreche ich eigentlich nicht. Ich sehe das wie Barbara Schöneberger, die ja nie etwas über ihren Mann sagt: Man lebt ruhiger, wenn diese Dinge privat bleiben. Aber über die Gefühle, die ich im Leben habe, von Sorgen über Glück, spreche ich schon.

Was macht Ihnen derzeit Sorgen?

Natürlich beschäftigt mich die Flüchtlingsfrage und wie man damit richtig umgeht. Es ist sicher eine der großen Herausforderungen für die Politik, nicht nur die Festung Europa zu kreieren, sondern die, die aus Kriegsländern kommen und Hilfe brauchen, aufzunehmen.

Verletzt es Sie, dass das Wort „Gutmensch“ zuletzt von rechten Parteien instrumentalisiert wurde?

Ich verstehe nicht, warum Nächstenliebe oft so abgewertet wird. Gutmensch heißt ja nichts anderes als guter Mensch – das ist eigentlich etwas, das man fördern sollte, statt alles als linkslinkes Gedankengut abzutun oder diese Menschen als Sozialträumer zu bezeichnen. Ich glaube, dass man mit Engagement viel bewirken kann.

Welche Frage würden Sie dem Leben noch stellen, wenn Sie könnten?

Ich würde gerne wissen, was wir erfahren sollten, um am Ende zu sagen, das war ein erfülltes Leben. Und eine Lebensfrage wäre sicher, warum es so viel Leid auf der Welt gibt. Wenn ich in Kalkutta bin, weiß ich, wir können nur einem Bruchteil der Kinder helfen, die unsere Hilfe brauchen würden, und da verzweifelt man oft.

Dompfarrer Toni Faber ist ein Vertrauter von Ihnen. Wie beantwortet er diese Frage?

Er sagt, dass man nur in der Polarität das Leben begreifen kann. Würde es das Leid nicht geben, könnten wir das Leben nicht so erfahren. Und dass uns das auch in die Verantwortung nimmt, dieses Leid zu mindern.

Der Schlüssel zum Glück ist oft Thema in der Sendung. Haben Sie ihn gefunden?

Der Benediktinermönch David Steindl-Rast hat bei mir gesagt, dankbare Menschen sind glückliche Menschen, und so sehe ich das auch. Als mein Vater von neuen Jahren auf der Intensivstation lag und es dann doch wieder bergauf ging, war da eine große Dankbarkeit. So ein Erlebnis zeigt einem, wie nahe der Horizont ist. Ich will nichts bedauern, das ist auch etwas, das ich oft in der Sendung höre. Als Profil-Chefredakteur Christian Rainer gesagt hat, dass er mit seinen Eltern zu wenige Gespräche geführt hat, habe ich mit meinem Vater danach lange über seine Erlebnisse während des Kriegs gesprochen. Deshalb war es mir auch so wichtig, das Buch meinen Eltern zu widmen. Sie sollen wissen, wie viel Liebe da ist.