Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl erinnert an ihre Vergangenheit als Model

Immer sonntags holt Claudia Stöckl in der Sendung "Frühstück bei mir" spannende Persönlichkeiten vor ihr Ö3-Mikro. Was aber vielleicht nicht alle wissen, vor ihrer Journalisten-Karriere hat die beliebte Moderatorin als Model gejobbt, was sie unter anderem auch nach Paris gebracht hat.

"Ein hartes Geschäft, aber man lernt, sich selbst richtig einzuschätzen", sagte sie sich einmal im Gespräch mit dem Cover-Magazin.

"Überall, wo man hinkommt, muss man sich einem Casting stellen, man wird taxiert und bewertet, und überall gibt es ein Dutzend Frauen, die längere Beine, eine bessere Figur oder feinere Gesichtszüge haben. Irgendwann kapiert man, dass der eigene Wert nicht davon abhängen kann, wie einen andere einstufen."

Jetzt erinnerte sie mit Bademodenbildern an ihre Laufstegvergangenheit.