Duften wie Charity-Lady Jeannine Schiller

Käse, Wein, Croissant und natürlich Parfum – Frankreich ist für das Spiel mit den Genüssen der Menschen bekannt. Auch Charity-Lady Jeannine Schiller möchte nun auf dem Duftmarkt mitmischen.

Immerhin wurde sie in Casseneuil bei Bordeaux geboren.

Gemeinsam mit dem internationalen Parfümeur „Beauty4You-Reni“ wird sie ein Parfum mit dem klingenden Namen „Hallo Jeannine“ kreieren, das im Herbst auf den Markt kommt.

Wie dieses genau riechen wird, steht noch in den Sternen. „Ich werde zusammenmischen, was mir gefällt und was ich als gut empfinde“, so Schiller.