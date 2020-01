"Dschungelcamp mit Lackschuach": Andy Ogris über "Dancing Stars"

Frage: „Wie groß?“ – Antwort: „1,76.“ – „Wie schwer?“ – „Da sag’ i lieber mei Alter ...“ Über Weihnachten war Ogris in Bad Tatzmannsdorf. „Etwa zum Kasteien?“ – „Na, in Tatzmannsdorf, net in Gastein.“

Dort, in der Kur-Metropole, forderten ihn Dutzende an Damen sämtlicher Generationen zum Tanzen auf. Schon zu aktiven Zeiten (100 Meter um die elf Sekunden) war der Flügelflitzer „immer bester Tänzer aller Kicker“ ( Polster). Dazu Ogris: „Ja, aber nur beim Auffordern – und beim Nabelpresser, sprich: beim langsamen L’Amour-Hatscher mit de Madeln in der Disco.“